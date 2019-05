Campania: Zinzi, con il centrosinistra i fondi per l'agricoltura solo a Salerno (2)

- "Nel dettaglio - ha continuato Zinzi - dei quasi 328milioni di euro da suddividere, 140.726.197,92 euro andranno ad aziende di Salerno, 193.363 ettari coltivati; 35.571.675,77 euro a Terra di Lavoro, 107.402 ettari coltivati; per Benevento, 112.225 ettari coltivati, la cifra complessiva è pari a 73.010.529 euro; per Avellino, 140.128 ettari coltivati, il contributo ammonta a 65.185.152 euro. Ultima è la provincia di Napoli, 35.082 ettari coltivati, a cui sono destinati 9.583.278,07 euro". "La mia puntualizzazione - ha concluso Zinzi - non è contro i tecnici e gli agricoltori salernitani, ci mancherebbe altro, ma contro questa politica regionale di assegnazione dei contributi. Così com'è stato concepito è destinato ad affossare le aspettative di crescita del settore agricolo, che rappresenta da sempre il cuore pulsante del sistema Campania". (Ren)