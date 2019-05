Napoli: Borrelli (Verdi), splendido messaggio della Guardia di Finanza agli alunni della scuola Collodi

- "Un bellissimo momento di umanità si è verificato in una scuola napoletana in occasione delle elezioni europee, all'indomani della chiusura delle urne". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Ci è stato segnalato che gli uomini della Guardia di Finanza - hanno proseguito Simioli e Borrelli - intervenuti presso l'Istituto didattico Collodi di Cavalleggeri, un rione della periferia Occidentale di Napoli, hanno lasciato un messaggio molto toccante ai giovani alunni della scuola. In sintesi hanno ringraziato i ragazzi per averli ospitati e hanno espresso i propri complimenti per i disegni 'pieni di colori e di vita' che hanno avuto modo di ammirare. Parole molto belle che sono arrivate al cuore degli studenti e del personale scolastico". "Invieremo - ha concluso Borrelli - una nota al locale Comando della Guardia di Finanza per chiedere i nomi degli uomini impiegati presso la scuola Collodi in occasione della tornata elettorale. Vogliamo ringraziarli per il bellissimo messaggio, pieno di speranza e di positività, che hanno lasciato ai ragazzi". (Ren)