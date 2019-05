Napoli: Borrelli (Verdi), stupore per l'auto parcheggiata a centro strada in via Palizzi

- "Nel gruppo Facebook 'Living abroad in Naples Italy-uncensored, uncut', dedicato agli stranieri che soggiornano a Napoli, è apparso il post di una donna che pubblicato una foto di via Palizzi in cui si nota un'automobile in sosta al centro della strada". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Un caso di parcheggio selvaggio che va oltre l'inciviltà - hanno proseguito Borrelli e Simioli - L'auto posizionata in quel modo paralizza di fatto la circolazione mentre sul lato destro, una fila di vetture è in sosta vietata. La donna afferma piena di stupore che 'la foto parla da sola'. Un messaggio che trasuda incredulità rispetto ad un comportamento che, da queste parti, è di fatto tollerato e, secondo alcuni, addirittura accettabile. Quel post rappresenta come il resto del mondo vede i modi di fare che stigmatizziamo e denunciamo ogni giorno. L'autrice del post ha ragione da vendere. Non è normale parcheggiare in sosta vietata, non è normale parcheggiare al centro della strada, non è normale bloccare la circolazione. Sono assurdità che appartengono al modo di comportarsi di chi manca dei rudimenti fondamentali della civiltà. Lei è rimasta senza parole ma è ora che lo stupore, dinanzi a casi del genere, torni anche ad alcuni napoletani".(Ren)