Editoria: sabato a Puglianello (Bn) presentazione della nuova casa editrice FioridiZucca

- La casa editrice FioridiZucca verrà presentata ufficialmente sabato, alle ore 11, nell'ambito della rassegna "M'Interessi - Puglianello LiberArte", che si svolgerà a Villa Marchitto a Puglianello (Bn). Dopo il successo editoriale riscosso con il libro "Dieci medici raccontano" che sarebbe diventato un caso editoriale di risonanza nazionale, è emersa la volontà di sviluppare il progetto di un "incubatore di cultura". Lo scopo, hanno spiegato i coordinatori del progetto, è la diffusione della cultura, in senso lato, e del basso prezzo dei testi in modo da poterne far fruire quante più persone possibili. Anche i costi delle edizioni saranno quanto più contenuti, hanno illustrato i coordinatori, senza concorrenza alcuna con le case editrici locali che hanno altri obiettivi editoriali. Le linee editoriali si caratterizzeranno per uniformità del formato e per il colore che le renderà facilmente individuabili. Il ruolo di direttore editoriale sarà ricoperto da Emilio Bove. Saranno implementate 4 collane: Linea Storia - FioridiZucca Melograni, i cui coordinatori editoriali saranno Emilio Bove e Antonello Santagata; Linea Narrativa - FioridiZucca Derive, i cui coordinatori editoriali saranno Marzio Di Mezza e Mariacarmela Fucci; Linea Poesia FioridiZucca Approdi, i cui coordinatori editoriali saranno Michele Selvaggio e Mariacarmela Fucci; Linea Saggistica FioridiZucca Assoluto e Relativo, i cui coordinatori editoriali saranno Santino Maria Suero e Michele Selvaggio. (Ren)