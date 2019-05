Sanità: questa sera a Napoli l'inaugurazione della sede regionale dell'Ordine dei biologi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurazione, questa sera, a Napoli, della sede regionale dell'Ordine nazionale dei biologi. L'appuntamento è per le ore 18 in via Toledo, dove alloggerà la nuova delegazione territoriale dell'ente di via Icilio, competente per la Campania ed il Molise. Presenti alla cerimonia del "taglio del nastro", il presidente nazionale, sen Vincenzo D'Anna - nella qualità anche di delegato regionale - ed il commissario straordinario Onb Campania-Molise, dott Vincenzo Piscopo. Con loro anche i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine. L'inaugurazione della sede regionale dei Biologi è stata decisa ai sensi della delibera 304 del 21 marzo scorso con la quale il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'apertura delle prime nuove delegazioni regionali, già individuate, oltre che per la Campania ed il Molise, anche in Lombardia, Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo, Toscana e Umbria. A ruota seguiranno tutte le altre. (Ren)