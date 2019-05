Imprese: Saluber dal 2 all'8 giugno alla volta della Silicon Valley con la Camera di commercio italoamericana (3)

- Previsto un incontro al quartier generale di Facebook con Alessandro Panella e Giorgio Cavaggion, rispettivamente data science manager e data scientist del social network più famoso al mondo. Panella e Cavaggion guideranno il gruppo di aziende italiane intorno al campus di Facebook e condivideranno la loro esperienza personale. Nel pomeriggio incontro all'Apple park con Luca Maestri, vicepresidente senior e chief financial officer di Apple. Maestri sovrintende alla contabilità, agli affari supporto, pianificazione finanziaria e analisi, tesoreria, M & A, relazioni con gli investitori, revisione interna e funzioni fiscali presso l'azienda di Cupertino. Mercoledì sarà la volta dell'incontro presso Ibm Research, laboratorio di innovazione dove scienziati, ingegneri e designer sono ogni giorno pionieri di scoperte tecnologiche. In questo caso, la delegazione italiana sarà accolta da Jed W. Pitera, membro dello staff di ricerca in Scienza e Tecnologia presso il laboratorio Ibm. Le aziende incontreranno inoltre i ricercatori italiani Vito Pastore e Alberto Mannari. A seguire, tour presso la sede di Google in Mountain View e incontro con Alessandro Sprecacenere, shopping Cs Lead. Sprecacenere ha una significativa esperienza in Google per quanto riguarda le start-up, l'evento potrà dunque essere un'utile occasione di scambio di informazioni per chi vuole migliorare i propri investimenti in innovazione. (segue) (Ren)