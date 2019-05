Sant'Antimo (Na): centrodestra, amministrazione Russo ha speso 3 mln di euro per lo staff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco la spending review del sindaco Russo: tre milioni di euro in più di spese nell'ultimo anno". Lo hanno dichiarato i capigruppo di opposizione di centrodestra del comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio, alla vigilia della seduta dedicata all'esame del rendiconto comunale. "Parliamo del pozzo per lui evidentemente senza fondo - hanno proseguito gli esponenti del centrodestra -, della spesa corrente dalla quale ha attinto a piene mani per pagarsi il suo staff, gli incarichi, le sue consulenze, avvocati di famiglia, le feste e quant'altro. Una spesa lievitata a ben 24 milioni di euro nel 2018 contro i 21 del 2017. Altro che debiti ricevuti in eredità, altro che comunicati a effetto. Il sindaco ci ha raccontato un sacco di balle pur sapendo che i nodi, quelli dell'allegra gestione di un potere clientelare e familistico, sarebbero venuti al pettine, compresa la mancata riscossione dei famosi 3 milioni di euro che il concessionario della rete gas deve al comune". "Siamo curiosi - hanno concluso Borzacchiello, Cesaro, Chiariello, Treviglio - di vedere che cosa avrà mai da dire questa volta e se continuerà a pensare che i santantimesi abbiano tutti l'anello al naso". (Ren)