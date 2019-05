Napoli: Borrelli (Verdi), allertata Arpac su macchie striate avvistate in mare

- "Diversi cittadini ci hanno inviato delle segnalazioni circa uno strano fenomeno che si sta verificando all'interno del golfo di Napoli e che può essere evinto con facilità percorrendo il tratto di costa a bordo di un aliscafo o di un traghetto. Il mare è invaso da una serie di macchie striate che si estendono da Posillipo fino al canale di Procida. Una situazione che, a nostra memoria, non si era mai verificata in passato ma che è pienamente rappresentativa degli effetti causati da inciviltà e sversamenti tossici". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che ride in Campania Vincenzo Peretti. "Da inizio anno abbiamo denunciato a più riprese gli sversamenti tossici, a partire da quanto accadde a gennaio nel porticciolo di Mergellina fino ad arrivare all'ultimo caso di poche settimane fa a Riva Fiorita – hanno aggiunto -. L'inquinamento marino rappresenta un problema grave e attuale che può tramutarsi in un nocumento anche sul piano economico. Il nostro mare rappresenta un asset fondamentale del comparto turistico e non possiamo permetterci di ridurlo ad una discarica. L'approssimarsi della stagione estiva, tra l'altro, impone una valutazione a strettissimo giro della problematica". "Per tale ragione abbiamo inviato una segnalazione all'Arpac circa questo singolare fenomeno – hanno concluso Borrelli e Peretti -. Allo stesso tempo abbiamo chiesto all'assessore regionale all'ambiente Bonavitacola di valutare la possibilità di attivare una task force con l'agenzia e la Capitaneria di Porto per il monitoraggio degli scarichi a mare". (Ren)