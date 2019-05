Napoli: Verdi, scale mobili di via Scarlatti chiuse da alcune settimane

- "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni circa le scale mobili di via Scarlatti che sono fuori servizio da alcune settimane. In molti ci hanno evidenziato i disagi legati al disservizio. Vista la pendenza di via Morghen, le scale rappresentano un collegamento fondamentale per raggiungere l'area di San Martino e la stazione della funicolare di Montesanto". Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. "Dinanzi a tale problematica – spiega Gaudini – mi sono messo in contatto con l'Anm, dalla quale che mi hanno spiegato che il disservizio si protrarrà solo per pochi giorni. A stretto giro le scale mobili saranno riaperte in modo che napoletani e turisti possano tornare a usufruire del servizio, utilissimo alla mobilità dell'intera zona".(Ren)