Campania: Muscarà (M5S), mai con chi ha devastato Napoli e ora fugge via in pieno mandato per inseguire un'altra poltrona (2)

- Non è certo nostro costume raccomandare nessuno – ha sottolineato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Maria Muscarà - ma un'eccezione possiamo farla con questo sindaco finalmente al tramonto. Lo presenteremo ai nostri attivisti e chiederemo di inserirlo nei loro gruppi tematici di lavoro. Potrà scegliere lui il tema: acqua pubblica, aria, connettività, smart city, periferie, Bagnoli, Lungomare etc... E conoscerà un principio per noi fondamentale. Ovvero, che chi è eletto dal popolo ha il dovere di portare a compimento il suo mandato. Il Movimento è sì aperto a tutti, ma non certo a chi ha tradito i suoi elettori, come ha intenzione di fare De Magistris, che si avvia a lasciare una città che lui stesso ha precipitato agli ultimi posti per livelli di vivibilità, fuggendo via prima della scadenza naturale del suo mandato per inseguire un'altra poltrona". (Ren)