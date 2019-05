Sanità: domani a Bacoli (Na) il congresso "Ritorno al futuro: le patologie articolari dello sportivo" (2)

- Lo staff sanitario della Società Sportiva Calcio Napoli - capitanato dal Prof. Alfonso De Nicola - consegnerà targhe di ringraziamento alla squadra di collaboratori e consulenti per il supporto nella stagione calcistica appena conclusa. Prevista la partecipazione di Claudio De Vivo, campione italiano paralimpico di Mezzofondo (800 e 1500 mt) sia indoor che outdoor e record italiano nei 1500 mt. E ancora: per il Calcio Napoli interverranno i medici dello staff Raffaele Canonico, Enrico D'Andrea e Gennaro De Luca; i fisioterapisti Massimo Buono, Marco Di Lullo, Marco Romano, Fabio Sannino e Nicola Zazzaro. I consulenti per l'odontoiatria: Massimiliano Sirignano e Valentino Tundisi. Tra gli specialisti di piede e caviglia: Ottorino Catani, Fabio Zanchini e Fabrizio Sergio. Discussione multidisciplinare interattiva con esperti: Domenico Falco, Teresa Caione, Silvestro Canonico, Giorgio Chef, Clemente Servodio Iammarone, Guglielmo Lanni, Enzo Mirone, Marcellino Monda, Stefania Montagnani, Elpidio Pezzella, Paolo Rubino, Grazia Salerno. Al termine della sessione Sport, in cui è previsto anche un intervento di Patrizia Maiorano, seguirà in collegamento dagli Stati Uniti, il prof Antonio Giordano, fondatore e direttore dello Sbarro institute di Filadelfia, con una relazione intitolata “Ricerca e formazione in sport, ambiente e salute”. Responsabili scientifici del Congresso: Ottorino Catani, Alfonso Romano, Alfonso De Nicola. Provider Ecm dell'iniziativa: Associazione Pegaso. (Ren)