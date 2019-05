Campania: Zinzi, con il centrosinistra i fondi per l'agricoltura solo a Salerno

- "Con questo governo regionale di centrosinistra passare da Campania Felix a Salerno Felix è un attimo". Lo ha dichiarato il consigliere indipendente della Regione Campania Gianpiero Zinzi che sul tema ha presentato un Question time avente ad oggetto "Prime risultanze della programmazione Psr 2014/2020". "La distribuzione dei fondi assegnati alle province campane nell'ambito del Psr Campania 2014-2020 - ha proseguito Zinzi - ne è la dimostrazione evidente. In base a questa ripartizione circa il 40% delle risorse complessive sarà assegnato solo alla provincia di Salerno, il restante 60% tra le altre quattro province. Una disparità inaccettabile. Per l'anno 2019 la spesa liquidabile delle Misure 4.1.1 e 4.1.2 ammonta a 327.995.757,19 euro. La somma viene ripartita in modo tale che - per citare l'esempio più eclatante - a Salerno arriveranno contributi per un importo quasi quattro volte superiore rispetto a quello previsto per la provincia di Caserta. Volendo fare un confronto pratico possiamo dire che ogni ettaro coltivato in provincia di Salerno 'vale' 727,78 euro, contro i 331,20 euro di un ettaro casertano. Per il centrosinistra un ettaro beneventano è 'quotato' 650,57 euro, quello napoletano 273,17 €, mentre un ettaro irpino 'vale' 465,18 euro". (segue) (Ren)