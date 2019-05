Scuola: domani all'istituto Santagata di Portici (Na) gli studenti raccontano i progetti Erasmus+

- "L'Erasmus sia obbligatorio per tutti gli studenti italiani". È Il messaggio degli oltre 100 studenti dell’Istituto comprensivo “Carlo Santagata di Portici (Na), tra le scuole italiane ad aver attivato i progetti di scambio con il maggior numero di Paesi europei, 10 contemporaneamente, nell'ambito di Erasmus+, il programma dell'Ue per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020. Domani, alle 15, nel teatro della scuola, in via Poli, si svolgerà l'Erasmus day in cui gli alunni presenteranno e racconteranno le loro esperienze e il percorso che ha permesso loro di conoscere, comprendere e confrontarsi con mondi diversi, scoprendo il valore e l'importanza delle differenze culturali, ampliando gli orizzonti, scoprendo così lo spirito della comprensione reciproca in una rinnovata e più vera dimensione europea. Gli alunni delle classi 2 C, 2 D e 2 F, coinvolti nel progetto biennale KA2 "You & me - we are the same!", hanno attivato scambi e fatto esperienze nella Repubblica Ceca, Francia, Portogallo, Bulgaria, Turchia, mentre quelli del corso "N" sono stati coinvolti nel progetto triennale KA2 "How our history unites us" a cui hanno preso parte 10 Paesi (Inghilterra, Francia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Belgio, Turchia, Portogallo, Spagna, Italia). (Ren)