Imprese: Saluber dal 2 all'8 giugno alla volta della Silicon Valley con la Camera di commercio italoamericana

- Saluber, la digital app napoletana che geolocalizza mezzi e uomini in sanità, farà parte della spedizione di aziende italiane che dal 2 all'8 giugno sarà in missione sulla West Coast (San Francisco, Silicon Valley, Seattle) per approfondire i modelli di business, le strategie e le culture aziendali dei più importanti player al mondo. Promossa dall'AmCham, la Camera di commercio italoamericana, l'iniziativa si svolgerà con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Washington e del Consolato generale d'Italia a San Francisco e vedrà quale media partner "Il Foglio". Saluber è la prima piattaforma digitale in Europa per la gestione della logistica e dell'assistenza sanitaria ed è vincitrice del premio innovazione Smau 2018. L'app opera in tre settori: quello sanitario della non emergenza, quello del turismo accessibile ed infine quello dell'assistenza a domicilio. Saluber infatti consente, attraverso una rete di centri intermediari -farmacie, cliniche private, centri diagnostici, medici di base-, di prenotare servizi sanitari e sociali in modo pratico, veloce e tracciabile tramite il sistema di geolocalizzazione installato sul vettore, permettendo così di ottimizzare tempi e costi dell'intervento. (segue) (Ren)