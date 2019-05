Sant'Antimo (Na): Borzacchiello, Cesaro, Chiariello, Treviglio (Cdx), sindaco conferma sperperi e allergia a legalità

- "Il sindaco Russo non smentisce e quindi conferma di aver sperperato nel solo 2018 ben tre milioni di euro in più rispetto al 2017 per pagarsi staff e consulenti". Così i capigruppo di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "In più – hanno aggiunto –, conferma anche la sua allergia alla legalità: sa bene infatti che in tutti i casi di specie è stata sempre la precedente amministrazione ad attivare e perseguire le vie legali, come nel caso della società di gestione della rete cittadina del gas laddove ha ottenuto una sentenza favorevole senza precedenti, di ben tre milioni di euro che il sindaco si ostina a non volere preferendo chissà quale accordo e chissà perché". "Un tema, anche questo, sul quale non a caso siamo già stati ascoltati dalla competente Procura della Corte dei Conti", hanno concluso gli esponenti di centrodestra. (Ren)