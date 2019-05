Campania: Ronghi (Sud protagonista), puntare su lavoro e sviluppo per una destra vincente alle regionali

- "Dalle elezioni europee emerge, ancora una volta, che c'è forte bisogno di un progetto politico per il Sud e, particolarmente per Napoli e per la Campania, un progetto che deve rafforzarsi all'interno di Fratelli d'Italia, l'unico partito che ha una visione politica veramente nazionale e che necessita di una maggiore apertura e condivisione". Lo ha affermato Salvatore Ronghi, segretario federale di "Sud Protagonista", che, stamani, ha tenuto una conferenza stampa per l'analisi del voto e sulle prospettive politiche, insieme con il consigliere comunale di FdI, Marco Nonno, e il responsabile delle politiche economiche di "Sud Protagonista", Alessandro Cogliati. "Per questo motivo - ha proseguito Ronghi - continuerò ad offrire il mio contributo politico anche dopo queste elezioni ed in vista delle elezioni regionali in Campania e comunali a Napoli. La mia candidatura in FdI è stata finalizzata a rafforzare il progetto politico di Giorgia Meloni verso un soggetto di ampio respiro, partecipato e condiviso. L'importante risultato ottenuto alle europee da FdI deve, ora, consolidarsi e realizzarsi anche per le elezioni regionali, che saranno una sfida nuova tutta da scrivere. Ciò potrà avvenire solo a partire da un forte progetto politico di destra, fondato sul lavoro e sullo sviluppo, per la Campania e, poi, per Napoli, ancora oggi vittima del nullismo dei 5 stelle". (segue) (Ren)