Libri: Sorbillo e Pignataro ospiti a rassegna eno-letteraria “'La vendemmia dei libri” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da anni portiamo avanti con successo i Giovedì in giallo, nelle mie pizzerie di via Tribunali e del lungomare– ha confermato Sorbillo -, affiancando la Falanghina di varie aziende del Sannio ad alcune nostre pizze. E' un abbinamento, quello tra vino e pizza, che rappresenta la storia della nostra eccellenza enogastronomica". Concetto ribadito anche dall'autore del libro La pizza, una storia contemporanea: "Eventi come quello di questa stasera– ha detto, tra le altre cose Luciano Pignataro - servono a dimostrare ancora una volta quanto sia forte l'abbinamento pizza e vini del Sannio e come sia decisivo per sviluppare il turismo gastronomico in una regione ancora poco conosciuta". A chiudere la serata, il divertente spettacolo dedicato al vino dal titolo "Salute" messo in scena dalla Compagnia Teatrale Solot di Benevento. Tra le note di colore che verranno ricordate di questa terza edizione, su tutte, il divertente siparietto con Sorbillo e Pignataro a parti invertite: mentre il maestro pizzaiolo spiegava al microfono come si prepara una buona pizza, il giornalista eseguiva. La buona riuscita della manifestazione, che costituiva il momento finale della terza edizione della rassegna enoletteraria 'La Vendemmia dei Libri', è frutto di una valida e proficua collaborazione attivata sul territorio e che ha coinvolto il locale Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 'Giovanni Salvatore' egregiamente diretto da Elena Mazzarelli, della Pro Loco e del Forum dei giovani. In prima linea, poi, il passionale gruppo di pizzaioli castelveneresi: Lina Baldino, Giovanni Foschini, Alfredo Lavorgna, Umberto Mauriello e Antonio Aniello, supportato dagli studenti dell'Ipseoa. (Ren)