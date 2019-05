Napoli: Borrelli (Verdi), la piccola Noemi fuori dalla rianimazione finalmente

- "La notizia del trasferimento di Noemi dalla rianimazione al reparto di assistenza riabilitativa post intensiva del Santobono ci riempie di gioia". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Fortunatamente - ha proseguito Borrelli - la bambina si sta riprendendo pian piano del ferimento subito meno di un mese fa durante la sparatoria in piazza Nazionale. Il nostro auspicio è che la sua ripresa prosegue in maniera incessante, deve riappropriarsi quanto prima della sua vita di bambina. Le auguriamo di tornare a sorridere e giocare quanto prima. Rivolgiamo un ringraziamento ai medici dell'ospedale Santobono e a tutto il personale sanitario che ha seguito Noemi in queste settimane. L'ospedale pediatrico ha avuto a che fare con un unicum che non dovrebbe mai verificarsi: una bambina ferita da un colpo di arma da fuoco. Una evento che accade solo nelle zone di guerra. La professionalità dello staff sanitario ha fatto sì che dopo meno di un mese Noemi sia fuori dalla rianimazione. Non possiamo che esprimere i nostri complimenti a al personale dell'ospedale". (Ren)