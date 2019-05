Regione Piemonte: proclamazione degli eletti tra il 3 e l'11 giugno (3)

- L’elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessuno ottiene tale maggioranza, si procede a una votazione di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Eletto il Presidente, si procede, a scrutinio segreto, all’elezione di due vicepresidenti. Ciascun membro del Consiglio vota un solo candidato. Successivamente, a scrutinio segreto, si procede all’elezione dei consiglieri segretari. Ciascun membro del Consiglio vota per non più di due candidati. Sono eletti rispettivamente vicepresidenti e segretari coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Dopo il discorso inaugurale del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta presenta la Giunta regionale ed illustra il programma di governo. I gruppi consiliari si costituiscono entro 4 giorni dalla prima seduta (a seconda della data di insediamento: entro 29 giugno oppure entro il 4 luglio). Nei giorni successivi alla costituzione dei gruppi consiliari, si costituiscono le commissioni permanenti, la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le insindacabilità, e si procede al loro insediamento. In ciascuna seduta di insediamento vengono eletti gli uffici di presidenza delle Commissioni permanenti e delle Giunte (per le commissioni permanenti: presidente e due vicepresidenti, di cui uno espresso dalle opposizioni; per la Giunta per le elezioni: presidente espresso dalla minoranza, due vicepresidenti, di cui uno di opposizione, e un segretario; per la Giunta per il regolamento: due vicepresidenti, di cui uno di opposizione). (Rpi)