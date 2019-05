Napoli: Borrelli (Verdi), strade invase dai ratti nell'area del cimitero di Frattamaggiore

- "Ci sono pervenute diverse segnalazioni circa l'emergenza ratti che sta investendo l'area a ridosso il cimitero di Frattamaggiore. Un cittadino ci ha inviato un video in cui si nota un grosso ratto che, indisturbato, si aggira intorno ad una busta di plastica. Siamo di fronte ad una situazione incresciosa e molto grave, che costituisce un rischio per la salute pubblica". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo inviato una nota al Comune di Frattamaggiore – ha proseguito Borrelli - per evidenziare un problema che può solo aggravarsi con l'approssimarsi dell'estate e per chiedere una bonifica straordinaria dell'area oltre la derattizzazione".(Ren)