Campania: recepita dal Consiglio regionale l'Intesa Stato-Regioni per il ricalcolo vitalizi

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ieri ha approvato all’unanimità, con 40 voti favorevoli, la proposta di legge di “Modifica alla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e abrogazione delle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n.20 e 12 dicembre 2003 n. 25 in materia di personale” a seguito dei rilievi formulati in merito dalla sezione regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti. Il provvedimento è stato introdotto all’esame dal Questore alle finanze, Antonio Marciano. Il Consiglio ha, inoltre, approvato con 39 voti favorevoli, espressi dai consiglieri del centrosinistra, del centrodestra e del M5s, e l’astensione del consigliere Francesco Emilio Borrelli, capogruppo di “Campania Libera”, la proposta di legge “Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell’indennità differita determinata con il sistema di calcolo contributivo”, che recepisce l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, ricalcola i vitalizi in essere secondo il metodo contributivo, con meccanismi equitativi e istituisce l’indennità a carattere differito che viene attribuita ai consiglieri e agli assessori regionali, a partire dalla Legislatura in corso, cessati dal mandato, che abbiano compiuto almeno una legislatura, dai 65 anni di età e secondo il metodo di calcolo contributivo. La proposta di legge è stata introdotta dal presidente della II Commissione, Francesco Picarone (Pd), il quale ha dichiarato: “Sono stati determinati un tetto massimo ed uno minimo di trattamento, che non possono essere superati con il ricalcolo, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dai percettori dei vitalizi e si colma un vuoto legislativo circa il futuro pensionistico dei consiglieri regionali a partire da questa Legislatura”. (segue) (Ren)