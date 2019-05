Campania: Ciambriello (garante detenuti), in Regione sovraffollamento delle carceri del 133,9%

- Carceri campane sovraffollate del 133,9%, con il primato negativo detenuto da Poggioreale che ha registrato il 157,81%: nella seduta odierna del Consiglio regionale della Campania è stata presentata la relazione annuale del garante dei detenuti della Regione, Samuele Ciambriello. Nelle statistiche illustrate del garante, segue il carcere di Benevento, (154%), Pozzuoli e Arienzo (151%), e Secondigliano (144%). Su scala nazionale, la Lombardia è stata la Regione con più detenuti (8610 in 18 istituti), seconda la Campania (7830), terza la Sicilia (6509 in 234 istituti). Sul totale campano dei detenuti, 1117 sono stranieri (il 12%): la media è del 34% su scala nazionale. 1532 i detenuti in attesa di processo, 3959 passati in giudicato e 965 in regime di 416 bis. "Il carcere viene ancora utilizzato come misura cautelare preventiva – ha sottolineato il garante Ciambriello -. È un dato allarmante perché, da solo, costituisce il 50% dei reclusi in Campania. Solo 91 persone nel 2018 hanno avuto l’opportunità di lavorare all'esterno: a 194 su 4092, invece, è stata concessa la semilibertà”. "È opinione condivisa da molti giuristi e addetti ai lavori quella di intensificare le misure alternative alla detenzione – ha proseguito il garante-, per le persone in attesa di giudizio per reati di bassa pericolosità sociale o per chi deve ancora scontare un residuo di pena". (Ren)