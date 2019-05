Campania: Ciambriello (garante detenuti), in ospedali esterni solo 36 posti letto per 7800 ristretti

- Sono solo 36 i posti letto destinati ai detenuti delle carceri campane negli ospedali esterni, necessari per ricoveri, operazioni o visite specialistiche. Il dato fa riferimento alla relazione che il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, ha illustrato stamattina in seduta di Consiglio regionale. Per il garante “il numero è assolutamente insufficiente a colmare una richiesta di cure sanitare proveniente da oltre 7800 persone”. Nessun istituto in Campania eccetto quello di Arienzo, è evidenziato nel rapporto, risulterebbe aver introdotto “la cartella clinica informatizzata”, il che impedirebbe la raccolta e sistematizzazione dei dati concernenti le patologie della popolazione detenuta. “Tali rilievi – si legge nel rapporto -, sommati all’assenza di spazi adeguati per detenuti disabili, alla scarsissima presenza di figure specializzate nella gestione delle problematiche di carattere psichiatrico, alla non stabilizzazione delle figure sanitarie, tema spesso affrontato con superficialità, nonché ai lunghi tempi di attesa per l’accesso a visite specialistiche, dimostrano che il progetto di riforma attuato dieci anni orsono si è rivelato in parte fallimentare, permanendo sempre le stesse criticità”. (Ren)