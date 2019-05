Campania: Saiello (M5s), Villa Mercede sta morendo tra assistenza tagliata e licenziamenti annunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un'interrogazione depositata in questi giorni – ha sottolineato Saiello - abbiamo chiesto all'Asl di esercitare i poteri sostitutivi, previsti dal capitolato d'appalto, e liquidare ai lavoratori le spettanze arretrate. Non trova giustificazione, piuttosto, la totale indifferenza della Regione Campania e delle altre forze politiche rappresentate in Consiglio regionale”. “Paradossale la posizione della consigliera isolana di Forza Italia – ha commentato il consigliere -, che del caso Villa Mercede si ricorda solo quando siamo noi a riportarlo all'attenzione pubblica, intervenendo non certo a sostegno dei lavoratori, ma esclusivamente per provare, senza riuscirci, a delegittimare le nostre battaglie. Con le sue parole questa ipocrita signora non fa che delegittimarsi da sola, oggi che anche i cittadini della sua isola l'hanno dimenticata”. “E non ci sorprende più la sua assenza accanto ai lavoratori in protesta davanti ai cancelli di Villa Mercede e in tutte le altre sedi in cui è stata portata avanti la battaglia per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela del diritto alla salute", ha concluso Saiello. (Ren)