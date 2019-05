Ischia: Borrelli (Verdi), Nicoletta che vegliava la tomba del padrone ha rappresentato al meglio la fedeltà dei cani

- "Siamo dispiaciuti per la morte di Nicoletta, la cagnetta che da dieci anni vegliava la tomba del padrone. La sua storia è stata espressione della fedeltà e l'amore degli animali domestici nei confronti delle persone con cui condividono la vita". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Nicoletta si aggirava nei pressi del cimitero di Panza, a Forio d'Ischia, dove è seppellito il suo padrone e dove riposa anche mio padre. Quando mi sono recato in visita l'ho sempre trovata lì. Era una cagnetta molto docile, benvoluta da tutti. Di lei si sono presi cura l'ex custode del cimitero, il signor Gemello, un pensionato, il signor Castaldi e la Lega Animali, che le hanno dato mangiare a l'hanno assistita in caso di malattia. Ci piace pensare che finalmente si sia ricongiunta al suo amato padrone, al quale è rimasta fedele tutta la vita".(Ren)