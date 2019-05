Universiadi: domani Santa Maria la Nova incontro con dirigenti scolastici

- Domani, alle ore 10, nella Sala del Consiglio Metropolitano del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Commissario Straordinario all'Universiade, Gianluca Basile, e il Consigliere Metropolitano Delegato alla Scuola, Domenico Marrazzo, incontreranno i Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti della Città Metropolitana per illustrare le opportunità riservate agli studenti da parte del Comitato organizzatore e per consegnare loro 15.000 promocard destinate agli allievi over 18. Sarà presente all'incontro anche il campione olimpico di canottaggio, Davide Tizzano, responsabile operativo Sport Napoli 2019.(Ren)