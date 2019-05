Piemonte: Coldiretti, pronti a collaborare con Cirio per il futuro di agricoltura e agroalimentare

- “Auguriamo buon lavoro ad Alberto Cirio – commentano così il risultato delle elezioni regionali Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – certi che i prossimi 5 anni saranno strategici per attuare il cambiamento economico di cui il Piemonte necessita con urgenza. In occasione dell’incontro con i candidati alle regionali, che abbiamo organizzato lo scorso 14 maggio al Foyer del Toro presso il Teatro Regio, Alberto Cirio, insieme a molti candidati al Consiglio regionale, hanno sottoscritto il nostro manifesto con le 10 priorità per il cibo Made in Piemonte. Con l’auspicio che in tempi brevi sia annunciata la nuova Giunta regionale, siamo pronti a collaborare con Alberto Cirio, con la squadra di governo e con il nuovo Consiglio affinché l’agricoltura e l’agroalimentare rappresentino sempre più una traiettoria di futuro per i nostri territori, in grado di generare nuove economie ed occupazione”. (Rpi)