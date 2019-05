Campania: recepita dal Consiglio regionale l'Intesa Stato-Regioni per il ricalcolo vitalizi (2)

- La consigliera regionale Valeria Ciarambino ha affermato: “La Campania giunge a questo risultato grazie all'impegno del Movimento 5 stelle che, sul piano nazionale, ha sostenuto e ottenuto il ricalcolo degli assegni vitalizi degli ex parlamentari ed approvato norme nazionali per costringere le Regioni a legiferare in materia, per noi questa è una giornata storica che pone fine ad un odioso privilegio anche sul piano regionale”. Ciarambino ha illustrato gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, tra cui quello finalizzato a ricalcolare i vitalizi secondo il metodo contributivo puro, ad introdurre il divieto di cumulo dei vitalizi e ad ampliare la sospensione del vitalizio in caso di condanne penali. L’esponente del M5s ha, inoltre, sottolineato che “in questa proposta di legge si inserisce un nuovo istituto che prevede una nuova pensione contributiva per i consiglieri regionali, per la quale è opportuna una più approfondita riflessione, anche in coerenza con l’ordinamento regionale. Per questo, dato che non c’è urgenza, chiediamo che questo tema venga affrontato in un provvedimento separato”. (Ren)