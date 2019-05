Campania: Ciambriello (garante detenuti), solo il 20% dei ristretti coinvolto in corsi scolastici

- Solo il 20% della popolazione carceraria campana è coinvolta attivamente in corsi scolastici e solo l’1,15% frequenta corsi di scuola superiore. È quanto emerso dalla relazione che il garante dei detenuti Samuele Ciambriello ha illustrato oggi nella seduta del Consiglio regionale della Campania. L’anno 2018 ha visto impegnati 1.149 soggetti in corsi di scuola media e superiore, ha spiegato il garante. Ciambriello ha fatto notare come, in questo scenario, da Gennaio 2019, grazie ad una convenzione tra l’Università Federico II di Napoli, il Provveditorato regionale della Campania, il direttore del carcere di Secondigliano, l’Ufficio del Garante dei detenuti e la Giunta della Regione Campania, hanno programmato il Polo universitario nella Casa circondariale di Secondigliano, che ha visto la partecipazione di 75 uomini e 4 donne. (Ren)