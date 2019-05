Campania: Ciambriello (garante detenuti), nel 2018 a Poggioreale 426 atti di autolesionismo

- Nel 2018, a Poggioreale, si sono consumati 426 atti di autolesionismo mentre Secondigliano ne ha registrati 143. È quanto emerso dalla relazione che il garante dei detenuti Samuele Ciambriello ha illustrato oggi nella seduta del Consiglio regionale della Campania. In crescita anche il numero di scioperi della fame, si legge nel rapporto: 264 sono stai registrati nell’istituto di Poggioreale e 246 in quello di Secondigliano. Per il garante dei detenuti, il gesto sarebbe l’unico strumento dei ristretti per richiamare l’attenzione sulle condizioni detentive. Nella relazione sono stati registrati, inoltre, 11 suicidi accertati, di cui 4 nel carcere di Poggioreale. (Ren)