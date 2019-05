Campania: Saiello (M5s), Villa Mercede sta morendo tra assistenza tagliata e licenziamenti annunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi in cui versa Villa Mercede sta precipitando di giorno in giorno, fino a paventare oggi il rischio di una definitiva chiusura per una struttura punto di riferimento per anziani con patologie anche gravi residenti a Ischia e Procida. Questa mattina siamo stati con i lavoratori alla manifestazione organizzata davanti alla sede del centro, a Serrara Fontana, e successivamente siamo stati accolti dal sindaco con il quale abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo in Prefettura, convocato per lunedì prossimo. Bisogna far presto”. Così il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. “La Cooperativa Civitas, che ha in appalto la gestione di Villa Mercede – ha aggiunto -, ha avviato da tempo le procedure di licenziamento dei 42 operatori e, d'intesa con l'Asl Napoli 2 Nord, ha cominciato a razionalizzare il servizio, tagliando l'assistenza diurna a decine di anziani. Segnali indicativi della volontà di chiudere una struttura che oggi ospita una trentina di pazienti e che garantisce assistenza ad altre decine di anziani". (segue) (Ren)