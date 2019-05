Campania: Muscarà (M5S), mai con chi ha devastato Napoli e ora fugge via in pieno mandato per inseguire un'altra poltrona

- "Se De Magistris si è tanto appassionato a una forza politica che ha dimostrato con i fatti, nelle città in cui governa, di realizzare tutto quello va sbandierando da otto anni, cominciasse a seguire le attività dei nostri gruppi di Napoli e a partecipare alle nostre iniziative. Per il sindaco di Napoli è giunta l'ora di smetterla, una buona volta, di implorare una mano tesa da parte del Movimento 5 Stelle per tirare la sua volata alle regionali. Cominci a osservare da vicino il lavoro sul territorio degli straordinari e infaticabili attivisti M5S e forse finalmente capirebbe quanti e quali errori ha commesso nel suo scellerato modo di gestire la nostra città. Si renderebbe finalmente conto cosa significhi passeggiare tra i cantieri, su marciapiedi occupati da auto in sosta a ridosso di strade groviera, mentre tutt'attorno il verde scompare e i parchi pubblici chiudono. E capirebbe cosa vuol dire vivere in periferie dimenticate o accogliere turisti tra i vicoli di un centro antico che cade a pezzi e che ha perso l'ultima occasione di rilancio perché lui, il sindaco della rivoluzione, non è stato in grado neppure di spendere un decimo dei 100 milioni del "fu" Grande progetto Unesco". Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Maria Muscarà".