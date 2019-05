Campania: FI, nostri risultati elettorali sconfessano arroganza senatrice Ronzulli

- "La presidente della Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, sen. Ronzulli, prima con un arrogante "zitti tutti" via social e poi con una nota che mortifica militanti, dirigenti ed eletti, afferma che la "struttura di partito non ha drenato nulla" per il grande consenso ottenuto dal presidente Silvio Berlusconi nelle elezioni del 26 maggio. Comprendiamo che ciascuno faccia del proprio cuor l'altrui misura ma lei, sì autentica "beneficiata", sappia che da sempre in Campania ricambiamo la generosità del Presidente Berlusconi nei nostri confronti con quotidiana mobilitazione, come dimostrato domenica scorsa e confermato dalle percentuali enormi attribuite a Berlusconi rispetto alle altre preferenze. Il tutto in un clima difficile, reso ancora più irrespirabile da chi, come la sen. Ronzulli, aspira a governare il partito nella stanza ristretta di uno staff autoreferenziale e senza alcuna attrattiva di consenso". Lo hanno scritto in un comunicato i parlamentari campani di Forza Italia Domenico De Siano, Vincenzo Carbone, Gigi Casciello, Luigi Cesaro, Enzo Fasano, Marzia Ferraioli, Antonio Pentangelo, Paolo Russo, Carlo Sarro, Cosimo Sibilia e gli esponenti del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania.(Ren)