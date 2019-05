Formazione: selezione per progettisti per l'automotive e l'aerospazio (2)

- "E' una grande opportunità per i giovani – ha spiegato Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà – perché questo nuovo modello di formazione prepara i ragazzi sulla base delle esigenze reali delle imprese. Ai corsisti assicura l'acquisizione di nuove competenze e la possibilità reale di uno sbocco occupazionale, alle aziende di trovare profili professionali adeguati e al territorio di crescere in termini di produttività e competitività". La Fondazione, presieduta da Luca Scudieri, ha il sostegno di Aerotech srl, Aidaa – Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, Avio spa, Cmc srl, Confindustria Benevento, Consorzio Scia Scarl Supply Chain Industria Aeronautica della Campania, Dallair srl, Di Lodovico srl, Ennegi@ srl, Epica srl, Distretto Aerospaziale Campano, Fondazione Its per la Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia, Fu.Al., iLabs srl, Innova Plast srl, La.M.M. Lavorazioni Meccaniche Metalliche srl, Mact, Materias, Pcs Progettazione Costruzione Stampi, Sistema Campania, 3DnA. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con i fondi Por-Fse 2014/2010. (Ren)