Napoli: Daniele (PD), ho incontrato delegazione lavoratori MercatoneUno

- "Ho incontrato una delegazione di lavoratori di #MercatoneUno della sede di #Arzano, uno dei 55 negozi rilevati dalla fallimentare Shernon. L'obiettivo, come #RegioneCampania, sarà tornare all'amministrazione straordinaria con la copertura della Cig in attesa di un nuovo acquirente". Così in un tweet il consigliere regionale Gianluca Daniele che oggi ha incontrato una delegazione di lavoratori di Mercatone Uno di Arzano.(Ren)