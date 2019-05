Campania: Ciarambino (M5S), abbiamo costretto il Consiglio regionale a tagliare i vitalizi (2)

- "Avremmo voluto e potuto perfezionare il testo portato oggi all'esame dell'aula – ha aggiunto la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino - introducendo il divieto di cumulo con altri assegni vitalizi e l'innalzamento dell'età per il percepimento da 60 a 66 anni, così da parificarla a quella di un qualunque dipendente pubblico, ma i nostri emendamenti, in linea con una proposta di legge che abbiamo presentato nelle scorse settimane, sono stati bocciati. Così come ci è stata negata la discussione di queste stesse proposte in sede di Commissione. Il testo, uguale anche nelle virgole a quello dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni il 17 aprile, è infatti giunto all'esame della Commissione il 19 maggio. Più di un mese per un "copia e incolla", a 11 giorni dal termine previsto dal legislatore statale per la sua approvazione, così da comprimere i tempi di discussione, violando anche l'articolo 43 del regolamento che impone la discussione in congiunta di tutte le proposte di legge sul tema. Segnale, l'ennesimo della differenza tra chi fa politica per i cittadini e chi esclusivamente per sé stesso". (Ren)