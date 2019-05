Campania: 32 università e 70 aziende all'inaugurazione della X edizione della "Borsa della ricerca" al campus di Fisciano (2)

- "L'unico modo per realizzare in maniera efficace il trasferimento tecnologico è quello di creare connessioni dirette. Il successo di un'attività - ha aggiunto - arriva soltanto quando diventa di uso comune perché adottata da un'impresa o da un fondo di investimento che la rendono accessibile a tutti. La 'Borsa', in questo senso, fa da facilitatore. Daremo l'opportunità a tutti i partecipanti di valutare al meglio quali connessioni attivare". Protagonisti dei lavori della prima giornata, introdotta da Aurelio Tommasetti, rettore dell'Ateneo, sono stati Cesare Pianese, delegato al trasferimento tecnologico dell'Università di Salerno; Antonio Bartiromo, presidente dPixel; Luca Beghetto, direttore generale Microcredito Italiano; Luca Ferrarese, vice responsabile rete commerciale Banca Sella; Andrea Piccaluga, presidente Netval; Giuseppe Sottile, responsabile commerciale area Sud Banca Etica. (Ren)