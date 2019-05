Campania: Cantalamessa (Lega), De Luca pensi ad amministrare la Regione e non ai risultati delle europee

- "Ci fanno sorridere le dichiarazioni del presidente De Luca, che sostiene che tra un anno la Lega si ammoscerà". Lo ha dichiarato Gianluca Cantalamessa, segretario in Campania della Lega, commentando le dichiarazioni post elezioni del governatore De Luca. "Sono dichiarazioni che celano timori - ha proseguito Cantalamessa -. In ogni caso, gli rispondiamo con un grande sorriso. Il presidente pensi a governare la regione, a sistemare i conti e a migliorare tutti i servizi. Tra un anno i campani avranno le idee ancora più chiare quando sceglieranno per il futuro della Regione e allora vedremo chi si sarà ammosciato". (Ren)