Campania: Zinzi, su Cira la Regione si è dimostrata inadempiente

- Il consigliere alla Regione Campania Gianpiero Zinzi ha presentato un'interrogazione indirizzata all'assessore regionale alle Attività produttive e alla Ricerca scientifica Antonio Marchiello, avente ad oggetto "Azioni di recupero crediti da parte del Cira vs. la Regione Campania". L'interrogazione, ha fatto sapere il suo promotore, sarebbe scaturita dalla notizia dell'inadempienza finanziaria della Regione nei confronti del Centro italiano di ricerche aerospaziali con sede a Capua (Ce). In merito Zinzi ha dichiarato: "Siamo al paradosso. Scopriamo che la Regione Campania, invece di impegnarsi a tutelare le eccellenze del nostro territorio, contribuisce ad acuire la riconosciuta difficoltà economica del Centro che già preoccupa fortemente i dipendenti tanto da averli spinti qualche mese fa a proclamare lo stato di agitazione. In quell'occasione chiesi alla Giunta un segnale per contribuire ad invertire la tendenza negativa. Tutto mi sarei aspettato fuorché venire a sapere che addirittura il Cira vanta dei crediti nei confronti della Regione e che ha dato mandato ad un legale per recuperare le somme spettanti. A rendere ancora più paradossale la situazione è il fatto che nel CdA del Centro sieda proprio un rappresentante della Giunta regionale". "Dalle nostre parti - ha concluso il consigliere - si dice: cerchi aiuto e trovi...". (Ren)