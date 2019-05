Campania: Ronghi (Sud protagonista), puntare su lavoro e sviluppo per una destra vincente alle regionali (2)

- "In questa campagna elettorale - ha sottolineato Ronghi - ho trovato in FdI giovani dirigenti di partito, a cominciare dal coordinatore regionale Gimmi Cangiano, motivati e desiderosi di condividere un progetto politico di qualità, credo che su questo grande potenziale si debba investire per far crescere questa comunità politica in Campania e per portare il partito a percentuali sempre più elevate e competitive. Ciò anche tenuto conto di una Lega che, giunta anche in Campania a percentuali a due cifre, necessita di trovare negli alleati e, particolarmente in FdI, la necessaria 'compensazione' a favore di politiche per il lavoro e lo sviluppo della Campania e del Sud che solo Giorgia Meloni può interpretare al meglio, soprattutto in vista delle elezioni regionali e comunali a Napoli". Nel suo intervento Alessandro Cogliati ha dichiarato: "La candidatura di Salvatore Ronghi e, quindi di Sud Protagonista, in FdI alle elezioni europee ha portato contenuti e valore nella battaglia per l'Europa delle identità e dei popoli, intrapresa da Giorgia Meloni, questa battaglia deve proseguire con sempre maggiore determinazione per lo sviluppo del Sud e per un'Italia unita anche sul piano sociale ed economico, con l'auspicio che possa al più presto tornare al voto per avere un Governo ed un Parlamento all'altezza del compito e che faccia opere concrete per il Sud". In aggiunta Marco Nonno ha affermato: "Le elezioni europee sono state un'importante occasione per aggregare in Fratelli d'Italia quel mondo politico che ambisce a far sì che il nostro partito diventi sempre più grande e rappresentativo del popolo italiano, bisogna continuare questo percorso e costruire un progetto politico forte e di valore per dare una svolta alla Campania alle prossime elezioni regionali, alle quali il destra-centro vincerà sicuramente, e alla città di Napoli, per liberarla da De Magistris e dai 5 stelle". (Ren)