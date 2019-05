Campania: Ciambriello (garante detenuti), Polizia penitenziaria sotto organico di circa 200 unità

- Pur essendo prevista in pianta organica la presenza di 4.442 agenti di polizia penitenziaria, secondo i dati relativi al 2018 ne sono risultati effettivamente in servizio soltanto 4.254, di cui ogni giorno circa 850 in permesso per malattia. È quanto è emerso dalla relazione che il garante dei detenuti Samuele Ciambriello ha illustrato oggi nella seduta del Consiglio regionale della Campania. Operare con circa 200 agenti in meno, secondo il garante, non può non incidere sulla gestione delle persone detenute e sull’intera macchina amministrativa. A questo dato fa da parallelo la condizione di sottorganico che riguarderebbe alcune figure come: degli educatori (presenti nella misura di uno ogni 95 detenuti), mediatori, medici, psichiatri, degli psicologi e tecnici riabilitativi presenti per ogni singolo istituto. A parziale compensazione del deficit di personale, in soccorso la presenza di volontari che complessivamente ammonta a 1.179 persone che svolgono le attività in favore della popolazione detenuta a titolo gratuito. Di questi, soltanto 178 sono i volontari impegnati ex art. 78, che prestano la loro opera in modo continuativo ed in stretta collaborazione con gli operatori istituzionali. (Ren)