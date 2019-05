Campania: Ciambriello (garante detenuti), 20% dei ristretti lavora nell'istituto penitenziario e il 5% all'esterno

- Dai dati presentati dal garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello illustrati oggi in Consiglio regionale è emerso che il 20% dei detenuti lavora presso l’istituto penitenziario in cui è ristretto ed è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, mentre il 5% dei ristretti lavora per datori di lavoro esterni. Questi dati hanno messo in luce, secondo Ciambriello, l’annosa questione del fallimento del sistema rieducativo carcerario, che non sarebbe in grado di formare adeguatamente i propri ospiti e che non riuscirebbe ad approntare un sistema di ricollocamento degli stessi all’esterno, favorendo il protrarsi di condotte recidivanti. Diventerebbe, per Ciambriello, importante la collaborazione delle cooperative afferenti al terzo settore che sopperiscono all’assenza di percorsi formativi e re-inclusivi. Il garante ha portato ad esempio il caso del lavoro svolto dalla cooperativa “Le Lazzarelle”, da anni impegnata nell’attività di torrefazione nella casa circondariale di Pozzuoli e da poco Santa Maria Capua Vetere. (Ren)