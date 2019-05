Cyberbullismo: domani a Caivano la tappa di "@scuolasenzabulli" del Corecom

- Domani alle 10, presso l'istituto comprensivo 3 "Parco Verde" in viale Margherita a Caivano, in provincia di Napoli, si terrà l’evento @scuolasenzabulli del Corecom Campania. “Oggi bambini e adolescenti passano gran parte del loro tempo online, esposti al rischio di essere plagiati da contenuti diseducativi e pericolosi – ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni alla vigilia dell'incontro -. Una situazione che spesso annulla quella che è ormai diventata una sottile differenza tra vita reale e virtuale. È in questo terreno fertile che mette le sue radici il cyberbullismo, fenomeno dalla portata inarrestabile in grado di distruggere, a stretto giro, i giovani più sensibili”. “Il progetto di @scuolasenzabulli del Corecom Campania nelle scuole si pone l'obiettivo di portare avanti un'esperienza formativa di grande spessore sia per i giovani studenti che per insegnanti e genitori – ha aggiunto Falco -. Vogliamo dare ai ragazzi gli strumenti per conoscere e capire questa piaga, offrire punti di riferimento affidabili per denunciare; solo con la prevenzione si può combattere un fenomeno così pericoloso quanto diffuso". All'evento parteciperanno Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania; Marco Iannelli, capo segreteria del direttore Servizio ispettivo, registro e Corecom dell'Agcom e Bartolomeo Perna, dirigente scolastico. Saranno presenti inoltre i rappresentanti della Polizia postale e delle comunicazioni che con l'ausilio dei filmati illustreranno i rischi della "rete" e dei social media. (Ren)