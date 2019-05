Libri: Sorbillo e Pignataro ospiti a rassegna eno-letteraria “'La vendemmia dei libri” (2)

- E' cominciata così la serata conclusiva della terza edizione della rassegna eno-letteraria "La Vendemmia dei Libri". Fuori, in piazza San Barbato, due forni a legna, fumanti, pronti per regalare l'emozione di una Margherita o di una Marinara a tutti i partecipanti. E poi decine e decine di bottiglie di Falanghina offerte dall'Associazione Imbottigliatori di Castelvenere. Dentro, nell'enoteca culturale, la presentazione del libro "La Pizza, una storia contemporanea" di Luciano Pignataro, edito da Hoepli, con la presenza dell'autore, di Gino Sorbillo, di Libero Rillo presidente del Consorzio Sannio Dop, di Nicola Matarazzo curatore scientifico Poc Camaiola e del giornalista enogastronomico Pasquale Carlo, che ha moderato l'incontro. E se Mario Scetta, sindaco di Castelvenere, ha ribadito la necessità di fare rete, istituzioni, produttori, cittadini, per promuovere il territorio, "Senza dimenticare– ha precisato – che come la Pizza anche la Falanghina, grazie a Sannio Falanghina, adesso vola in Europa"; sia Libero Rillo (presidente del Consorzio Sannio Dop) che Nicola Matarazzo (curatore scientifico Poc Camaiola) hanno ripercorso le tappe principali che hanno portato alla crescita e all'affermazione della falanghina negli anni recenti, grazie anche all'abbinamento con la pizza, la pietanza più amata e conosciuta al mondo. (segue) (Ren)