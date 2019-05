Formazione: selezione per progettisti per l'automotive e l'aerospazio

- Al via le iscrizioni al corso per formare progettisti di strutture in composito per l'automotive e l'aerospazio. E' stato pubblicato il nuovo bando ItsMaMe, il percorso di formazione post diploma dedicato alla specializzazione nel settore della manifattura meccanica (Ma.Me, per l'appunto). In particolare il corso, che inizierà a settembre, formerà "tecnici superiori per l'innovazione di processi e prodotti meccanici nel campo delle nuove tecnologie per il made in Italy". Si tratta di una figura professionale altamente innovativa, specializzata nella progettazione e applicazione di materiali compositi in campo aeronautico, con competenze anche sui processi di fabbricazione dell'industria automobilistica. Il corso è rivolto a 24 diplomati che, alla data di scadenza del bando, non abbiano compiuto 35 anni. Avrà una durata di 1.800 ore, di cui 800 di attività di stage. Almeno metà dei docenti proverrà dal mondo dell'industria. Il progetto è realizzato dalla Fondazione ITS Manifattura Meccanica, di cui sono soci fondatori l'Istituto tecnico industriale statale Eugenio Barsanti (Istituto di riferimento), il Polo Tecnico Fermi-Gadda, l'Istituto tecnico industriale statale Ettore Maiorana, l'Istituto statale di istruzione superiore Attilio Romanò, Stoà - Istituto di Studi per la direzione e gestione d'impresa, il Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Abete srl, Adler Plastic spa, Tecno Tessile Adler srl, Dema spa, Laer spa, Novotech Aerospace Advanced Technology srl e il Comune di Pomigliano d'Arco. (segue) (Ren)