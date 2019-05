Amministrative: Pentangelo (FI): riconfermiamo sindaci uscenti e eleggiamo nuovi e giovani amministratori

- "Se in Campania Forza Italia ha ottenuto un buon risultato, in provincia di Napoli possiamo ritenerci più che soddisfatti: riconfermiamo i sindaci uscenti, premiati dalla loro attività di buongoverno, ed eleggiamo nuovi giovani primi cittadini e consiglieri comunali in gamba, fortemente motivati, che hanno seguito al nostro fianco un ottimo percorso politico all'insegna del rinnovamento". Lo ha detto l'onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. "A loro, confidando intanto in un buon risultato anche al turno di ballottaggio che ci vedrà in corsa a Bacoli, Casoria, Nola e Grumo Nevano, vanno dunque le nostre congratulazioni ed il nostro in bocca al lupo. Saremo sempre al loro fianco", conclude Pentangelo.(Ren)