Ravello (Sa): a “La Meglio Gioventù” debutta Conservatorio S. Cecilia (2)

- Sabato 1 giugno (ore 19) secondo appuntamento nella Chiesa di Santa Maria a Gradillo con un concerto che metterà uno di fronte all’altro il pianoforte e il suo avo più prossimo, il clavicembalo. Ad alternarsi e confrontarsi ai due strumenti: Valeria Tarsetti, Pietro Naclerio, Ylenia Taurisano (clavicembalo), Giovanna Basile, Aldo Ruocco e Gianluca Buonocore (pianoforte). In programma una selezione di sonate di Domenico Scarlatti, uno dei massimi clavicembalisti italiani, tre composizioni di François Couperin, (Baricades Mystérieuses dal Second Livre de Pièces de Clavecin e i Preludi n.1 e n. 2 da L’Art de Toucher le Clavecin) e alcune pagine di Johann Sebastian Bach. Domenica 2 giugno (ore 19), a chiudere la settimana nel giorno della Festa della Repubblica, in Villa Rufolo i Dirty Six, sestetto che riunisce alcuni dei maggiori esponenti del jazz italiano docenti al Conservatorio ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno (la band è rafforzata anche dalla presenza da musicisti esterni al conservatorio): Claudio Filippini al piano, il sassofonista Daniele Scannapieco, Gianfranco Campagnoli alla tromba, Roberto Schiano al trombone, Tommaso Scannapieco al basso elettrico e contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria. (Ren)