Europee: Marzano (Confagricoltura), le priorità per la Campania

- "Mi congratulo a nome dell'Organizzazione con i nuovi eurodeputati della Circoscrizione Sud e con quelli che ancora una volta torneranno a Bruxelles a rappresentare l'Italia. E auguro loro buon lavoro: c'è tanto da fare per la Campania e per il Sud". Così ha commentato il voto per il rinnovo del Parlamento europeo, il presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano. “I parlamentari eletti nella Circoscrizione Sud - ha spiegato il presidente di Confagricoltura Campania - , hanno dinanzi a sé impegni notevoli. Per noi agricoltori la priorità è la riforma della Pac, che per la prossima programmazione non deve vedere il Mezzogiorno svantaggiato rispetto agli interessi dei Paesi Nord Europei e in questo è fondamentale anche un intervento organico per rendere più omogeneo il sistema delle imprese all'interno della Ue, dal fisco al costo del lavoro alle pratiche ambientali". "In questo ultimo tema, un impegno ancora maggiore è richiesto agli eurodeputati per rilanciare la Campania agricola e zootecnica cercando soluzioni al problema dell'inquinamento da nitrati di origine agricola anche superando gli odierni confini della Direttiva 91/676/Cee – ha aggiunto Marzano - La priorità è sicuramente la tutela dell'ambiente, che però non può prescindere da una certa individuazione delle responsabilità dell'inquinamento e da una modernizzazione dell'agricoltura e della zootecnia, adeguatamente incentivate, nel segno della riduzione dell'impatto ambientale". Il presidente di Confagricoltura Campania si è dichiarato disponibile alla più ampia collaborazione, al fianco dei parlamentari che comprenderanno quanto la tempestività e l'efficienza siano fattori determinanti in questa fase critica.(Ren)