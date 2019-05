Sant'Antimo (Na): opposizioni accusano sindaco di non rispondere su centro sportivo

- "Il centro sportivo di Sant'Antimo è stato o non è stato depredato? Il sindaco mena il can per l'aia ma non risponde, pur sapendo che i furti sono facilmente documentabili visto che a monte c'è una relazione precisa e dettagliata sulla consistenza dei beni e delle attrezzature affidategli". Lo hanno scritto in un comunicato i consiglieri di opposizione di centrodestra del Comune di Sant'Antimo (Na) Annarita Borzacchiello, Vito Cesaro, Corrado Chiariello e Innocenzo Treviglio. "L'incuria l'abbiamo documentata fotograficamente, i costi li conosciamo mentre l'irresponsabile e ostinata volontà di impedire la continuità del servizio è arcinota. Così come non sfugge a nessuno come il sindaco, pur di restare in sella e poter lanciare il figlio alle regionali, non esita a fare patti col diavolo, a mandare il Comune in rovina. Rischio, questo, già segnalato dai revisori dei conti e non solo".(Ren)