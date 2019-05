Napoli: inaugurazione domani di murale dedicato ad Enzo Avitabile

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, alla presenza dell'Amministratore delegato Anm Nicola Pascale, sarà presente domani giovedi 30 maggio alle ore 16 alla stazione Metro di via Saverio Gatto ( ai Colli Aminei ) alla conclusione dei lavori del murale dedicato ad Enzo Avitabile, che prenderà parte ovviamente all'evento. Il murale dedicato ad Enzo Avitabile è stato realizzato dagli artisti Domenico Tirino aka Naf-Mk e Caterina Ceccarelli in arte "NAF-MK". L' iter amministrativo e progettuale è stato seguito dal tavolo interassessorile della creatività urbana del Comune di Napoli, in sinergia con Anm Napoli, Archeoclub d'Italia e Associazione In Wall We Trust.(Ren)